11 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: viza.guru

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Правительство Черногории отказало России в экстрадиции бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в хищении более 30 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

По некоторым данным, произошло это после того, как МВД Черногории удовлетворило запрос адвокатов о предоставлении ему политического убежища в этой стране. Кроме того, такое решение могло быть принято еще и потому, что незадолго до своего ареста в Подгорице Чуян получил гражданство Украины.

Бывшего главу Росалкогольрегулирования и экс-бенефициара банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) Игоря Чуяна задержали в Черногории осенью 2021 года.

Сообщалось, что он обвиняется в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд рублей подконтрольному ему же ООО "Статус-групп", одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции. До этого последние три года Игорь Чуян проживал в Израиле, а его внезапный отъезд с насиженного места был связан с якобы появившейся у него информацией о возможном задержании.

Теги: черногория, игорь чуян, экстрадиция



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