11 Ноября 2022
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Экономика В России За рубежом

Минфин США продлил лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками

Минфин США продлевает разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и Центробанком РФ. Ведомство опубликовало соответствующую лицензию.

"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года", - цитирует документ Лента.Ру.

Сделки, согласно лицензии, можно заключать с такими банками как ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк.

Теги: минфин, сша, сделки, лицензия, санкции, банки, цб



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