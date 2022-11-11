Минфин США продлил лицензию на сделки по энергоносителям с российскими банками

Минфин США продлевает разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и Центробанком РФ. Ведомство опубликовало соответствующую лицензию.

"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года", - цитирует документ Лента.Ру.

Сделки, согласно лицензии, можно заключать с такими банками как ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк.