11 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ходе спецоперации погибли два жителя Новоуральска

В ходе спецоперации на Украине погибли двое жителей Новоуральска. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

У Павла Корчагина и Павла Тюнева дома остались по двое детей. Первому было 33 года, он отучился на повара, однако в сентябре был мобилизован и погиб во время выполнения боевого задания. Похороны прошли 9 ноября.

Погибший на спецоперации Павел Корчагин из Новоуральска(2022)|Фото: страница "ВКонтакте" главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева / vk.com/vyacheslav_tyumentsev

"Он очень любил готовить разные блюда. Павел Игоревич всегда находил время на общение с семьей, двумя сыновьями и близкими людьми. Он запомнится в нашей памяти и нашем сердце как веселый, жизнерадостный, смелый, отзывчивый, заботливый человек. Павел Корчагин погиб, мужественно защищая Родину и всеми силами стараясь подарить нашим семьям спокойствие и мир", - написал Тюменцев.

Павлу Тюневу на момент смерти было 38 лет. О его смерти стало известно накануне вечером. Новоуралец работал тренером в детском квадро-мото клубе Drive kids и также был мобилизован. Прощание состоится на следующей неделе.

Погибший на спецоперации Павел Тюнев из Новоуральска (2022)|Фото: страница "ВКонтакте" главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева / vk.com/vyacheslav_tyumentsev

"Наш земляк - герой. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб новоуралец Тюнев Павел. Павел мужественно защищал Родину, мир и спокойствие земляков. Приношу свои соболезнования родным и близким. Город скорбит вместе с вами", - говорится в посте Тюменцева.

Теги: Новоуральск, смерть, мобилизация



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