Пермяк, устроивший поджог вагона поезда "Новый Уренгой – Оренбург", помещен в психлечебницу

На Ямале транспортный прокурор направил в суд уголовное дело по факту поджога пассажирского вагона жителем Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

В отношении 38-летнего жителя Пермского края просят применить принудительные меры медицинского характера, в связи с совершением им общественно-опасных деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда № 379 сообщением Новый Уренгой – Оренбург мужчина, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, угрожая присутствующим лицам физической расправой, держа в руке нож, из хулиганских побуждений, нанес удары рукой двум проводникам, одному из них высказывал угрозу убийством, которая воспринята как реальная. После чего, желая уничтожить чужое имущество из хулиганских побуждений, злоумышленник поджег вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн. руб.

В настоящее время мужчина находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.