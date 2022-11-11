Дания разрешила компании Nord Stream обследовать место взрыва на "Северном потоке"

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG - получила разрешение от властей Дании на обследование места повреждения одной из ниток трубопровода, передает Reuters.

Факт получения разрешения подтвердили в Агентстве геоданных Дании.

В начале ноября оператор завершил первичный сбор данных с места диверсии на первой нитке "Северного потока" в шведских территориальных водах. При обследовании были обнаружены кратеры техногенного характера, между которыми находился разрушенный участок трубы газопровода, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных.