11 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Дания разрешила компании Nord Stream обследовать место взрыва на "Северном потоке"

Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG - получила разрешение от властей Дании на обследование места повреждения одной из ниток трубопровода, передает Reuters.

Факт получения разрешения подтвердили в Агентстве геоданных Дании.

В начале ноября оператор завершил первичный сбор данных с места диверсии на первой нитке "Северного потока" в шведских территориальных водах. При обследовании были обнаружены кратеры техногенного характера, между которыми находился разрушенный участок трубы газопровода, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных.

Теги: Дания, Северный поток, взрывы, Nord Stream



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