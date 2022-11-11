В Челябинске при участии ЧЦЗ построят универсальный спортивный манеж

10 ноября Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) и министерство спорта Челябинской области заключили соглашение о строительстве универсального спортивного манежа "Арена Челябинск".

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, в церемонии подписания принял участие губернатор Алексей Текслер.

"Я очень рад, что мы сегодня подписали концессионное соглашение. Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона. Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике", - сказал Текслер сразу после подписания.

"Арена Челябинск" будет построен на берегу реки Миасс, на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы.

"Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим, чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным", - отметил директор АО "ЧЦЗ" Павел Избрехт.

Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105 на 68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 метров, секторы для легкоатлетических дисциплин, а также помещения для спортсменов и прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена, организованы парковочные места. Сам манеж рассчитан на 3 тысячи зрителей.