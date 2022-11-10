10 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Елизаветинская больница сэкономила на питании пациентов и нарушила нормы СанПиН

Елизаветинская больница Санкт-Петербурга провела тендер на организацию питания в период 2023-2024 годов, на это Смольный выделил 100 миллионов рублей. Сумма может показаться внушительной, но по факту взрослых пациентов больницы будут кормить хуже, чем школьников младших классов.

Согласно условиям тендера, себестоимость завтрака для пациента Елизаветинской больницы на ближайшие два года составит 64 рубля, обеда 96 рублей, а ужина 53 рубля. Всего 213 рублей в день на человека. В этих суммах заключена не только стоимость используемых продуктов, но и остальные затраты оператора питания – от зарплат поваров до налогов.

Для сравнения, 3 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов своим постановлением повысил тарифы на школьное питание. В 2023 году стоимость завтрака ученика младших классов составит 97 рублей, а обеда 145 рублей. Или 242 рубля в день, и это не включая ужин, что уже больше стоимости питания взрослого человека в Елизаветинской больнице. Если сравнивать с питанием кадетских классов, то разница еще существеннее – 415 рублей, без ужина, против больничных 213 рублей.

Столь сильная разница в цене может свидетельствовать о значительном ухудшении качества, и признаки этого действительно имеются. Согласно приложенному к конкурсной документации рациону, суточная энергетическая ценность еды по наиболее часто применяемому «Основному варианту стандартной диеты» в Елизаветинской больнице составляет 1850-1900 ккал. Согласно требованиям СанПиН, этот показатель должен составлять 2170-2400 ккал.

Показательно, что при организации торгов представители больницы допустили грубейшую ошибку. В рационе отсутствовали обязательные к использованию блюда, обогащенные витаминно-минеральными комплексами. На этот факт обратил внимание один из участников аукциона. Представители больницы попытались доказать, что такое допустимо, но неудачно.

«Перед ответом внимательно изучить действующее Законодательство. При ответе на Запрос более не вводить в заблуждение участников закупки произвольным и несоответствующим нормативным актам толкованием. При ответе не отписываться общими формулировками, не отвечающими сути заданных вопросов и не ссылаться на несуществующие документы», - указал участник закупки в претензии.

Интересно, что на протяжении последних лет Елизаветинская больница проводила закупку по идентичной конкурсной документации, то есть с нарушением законодательства касательно использования витаминно-минеральных комплексов. С 2017 года раз за разом контракт получал комбинат «Серна», который претензий к нарушениям в закупке не имел. За пять лет компания смогла таким образом получить с больницей контрактов почти на 500 миллионов рублей. И только появление нового претендента вынудило медучреждение исправить ошибку, но по какой-то причине закупочная комиссия сняла конкурента с торгов. Будет ли обжаловаться решение пока не ясно.

Ранее стало известно, что владелица «Серны» Наталия Сорокина незаконно организовала ресторан прямо в здании Администрации Калининского района. Чиновники семь лет не замечали, что они не получают арендную плату за помещение в их здании, пока не приехали ревизоры Контрольно-счетной палаты. Городу был нанесен ущерб более чем на 33 миллиона рублей. Затем выяснилось, что Сорокина взяла на организацию ресторана 12 миллионов рублей у своего партнера и «забыла» их вернуть. Чтобы избежать принудительного взыскания долга, она поспешила переписать все имущество на мужа, но суд признал сделки незаконными. В 2019 году губернатор Александр Беглов наградил Наталию Сорокину почетным знаком.

Теги: больница, санпин, питание пациентов, смольный, елизаветинская больница,



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