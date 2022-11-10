В Югре создадут родительские патрули для охраны школ и детсадов

Власти Нефтеюганска издали приказ о создании родительских патрулей для обеспечения антитеррористической защищенности в период базовой готовности. Документ появился в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В мэрии подлинность документа подтвердили и отметили, что патрули создаются из-за введенного в Югре режима базовой готовности. Патрули будут следить за порядком на территории школ, детских садов и других образовательных организаций.

При этом участие в них будет добровольное.