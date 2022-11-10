Нидерландский холдинг Prosus выходит из состава акционеров VK

Нидерландская компания Prosus ("дочка" южноафриканского холдинга Naspers) выходит из состава акционеров российского VK – через безвозмездную передачу (списание) акций (25,7%) в пользу компании. Эти акции были проданы менеджменту VK за 24,8 млрд руб., сообщает пресс-служба российского холдинга.

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"VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В мае этого года Prosus избавилась от мажоритарной доли в российском сервисе объявлений Avito (владельцем доли была группа OLX – "дочка" Prosus). В Avito тогда сообщили, что доля Prosus будет передана в управление российскому менеджменту, который подыщет покупателя для этого актива.

Российские СМИ сообщают, что акции VK растут на 7% на бирже на новостях об уходе иностранного акционера.

С прошлого года крупнейшим акционером VK (57,3%) является АО "МФ Технологии" (структура "Газпром медиа холдинга"), также в акционерах Alibaba (4,5%), Tencent (3,3%) и прочие миноритарии.