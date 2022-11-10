10 Ноября 2022
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Политика Приволжский ФО В России
Фото: t.me/radiyhabirov

Первый вице-премьер правительства Башкортостана ушел добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал сегодня на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня после 16.00 мой номер телефона и все привязанные к нему мессенджеры перестанут работать. Отключаю и оставляю все гаджеты в Уфе. Связи не будет долго, экспериментировать с кнопочными телефонами или зарубежными сим-картами не буду. Тем, кто за меня переживает, скажу одно: если нет никаких новостей, то, значит, всё хорошо", - написал Бадранов.

Он поблагодарил "за годы совместной работы" друзей и коллег, уточнив, что "многое хотелось бы написать и рассказать, но времени нет".

"За эти годы республика вместе со всей страной принимала разные вызовы, это и пандемия, и СВО, и многое-многое другое, и я рад, что в эти сложные времена у руля республики – сильный и волевой руководитель. Слабый руководитель в этих условиях привел бы республику к хаосу. Ждите с Победой", - написал Бадранов.

Об отправке Бадранова в зону СВО высказался в своем Telegram-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

"На Советской площади в Уфе сегодня проводили парней на передовую. Уехал и Азат Бадранов. Уважаю их выбор, и очень хочу, чтобы здесь, у памятника Шаймуратову, не только провожали, но и встречали", - написал Хабиров, приложив фотографию церемонии проводов.

Первый вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов во время проводов в зону СВО(2022)|Фото: t.me/radiyhabirov

Теги: Азат Бадранов, СВО



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