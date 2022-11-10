Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Екатеринбурге из-за пожара в цехе на Сортировке

Из-за пожара в цехе на Билимбаевской (Сортировка, Железнодорожный район) свердловский Роспотребнадзор проверит качество атмосферного воздуха.

"В связи с пожаром на автомобильном ремонтном заводе в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.", - говорится в сообщении.

Санитарные врачи рекомендуют гражданам не выходить на открытый воздух, при необходимости использовать маски и респираторы, заменить контактные линзы на очки, проводить влажную уборку в доме, промывать глаза, нос и горло, а также на время отказаться от курения. Если у человека появится отдышка, кашель, бессонница или проявится обострение хронических болезней, рекомендуется сразу обратиться к врачу.



Напомним, что сегодня вечером в Екатеринбурге загорелся цех на промышленной площадке: горит готовая продукция на площади в 400 кв.м. Жители Екатеринбурга жалуются, что весь центр заволокло дымом.