10 Ноября 2022
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Экономика В России Москва
Фото: Накануне.RU

Делягин: Бюджетное правило для экономики хуже, чем оставление Херсона

Депутат Госдумы Михаил Делягин с трибуны нижней палаты парламента раскритиковал возвращение в изменённом виде бюджетного правила. Вопрос парламентарии рассматривали во время изучения поправок в Бюджетный кодекс.
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"Бюджетное правило – запрет развивать российскую экономику, который мы вводим в Бюджетный кодекс. Это настолько токсично и оскорбительно для граждан России, что глава Минэкономразвития, когда ему заикнулись об этом, долго и убедительно объяснял, что это невозможно и этого не может быть. Сейчас этим законопроектом мы на вопрос Милюкова "Глупость или измена?" даем совершенно четкий, однозначный, исчерпывающий ответ", – сказал Михаил Делягин.

Также в своем Telegram-канале депутат сравнил бюджетное правило с оставлением Херсона.

"Сейчас "Единая Россия" делает пресловутое бюджетное правило, запрещающее России использовать значительную часть доходов бюджета на свои нужды, неотъемлемой частью Бюджетного кодекса. Аминь. Для экономики это много хуже, чем оставление Херсона", – написал Делягин.

Напомним, действие бюджетного правила было фактически приостановлено после начала СВО. Но недавно Министерство финансов РФ внесло в Правительство предложения по его новым параметрам: при расчете базовых нефтегазовых доходов ориентироваться на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки. Сверхдоходы должны направляться в резервы, хотя 300 млрд долларов из ЗВР (около половины) уже были заморожены из-за санкций Запада.

Теги: Михаил Делягин, бюджетное правило, Госдума



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