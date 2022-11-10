10 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
Фото:Disney

Исследование: Число мультимиллионеров сократилось во всех крупных странах, кроме Китая

Количество мультимиллионеров сократилось во всех крупных странах, кроме Китая. Об этом говорится в докладе исследовательской компании Wealth-X, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о людях со сверхвысоким состоянием — от 30 миллионов долларов. По итогам первой половины года их число снизилось на 6%, а общий объем состояния сократился на 11% — до 41,8 триллиона долларов. Такая ситуация сложилась в связи с проблемами в мировой экономике, а также с ростом напряженности в мире, который спровоцировала ситуация на Украине.

В докладе отмечается, что по итогам первой половины 2022 года в мире насчитывалось 392 тысячи 410 человек со сверхвысоким состоянием.

В топ-10 стран мира, где проживает наибольшее число людей с состоянием свыше $30 млн, негативного тренда смог избежать только Китай. Там в первой половине года число мультимиллионеров выросло на 2,3%, до 51 145 человек — это второе место в мире.

Во всех остальных странах первой десятки их число сократилось: в США, которые находятся на первом месте, на 10,3% — до 121 465 человек; в Германии, которая находится на третьем месте в мире, сокращение составило 7,2%, до 19 870 человек.

Теги: мультимиллионеры, китай



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