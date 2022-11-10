10 Ноября 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Доля москвичей, которые бы отменили начало СВО, составила 37% - опрос

Доля москвичей, которые бы отменили начало СВО, если бы могли вернуться в прошлое, растет и составляет сейчас 37%. Доля тех, кто не стал бы отменять специальную военную операцию, остается стабильной – 49%. Это данные опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field.

Социологи также выделили несколько характеристик среди тех, кто поддерживает и не поддерживает СВО.

Так, мужчины чаще женщин сообщают о поддержке решения о начале спецоперации. Больше всего желающих отменить СВО среди молодежи 18-26 лет, тогда как в группе старшего возраста большинство выступает в поддержку военной операции.

Чем хуже материальное положение респондента, тем с большей готовностью он выступает за отмену спецоперации в прошлом.

Теги: москвичи, сво, опрос, противники, сторонники



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