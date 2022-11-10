Владимир Якушев: Урал всегда был не только кузницей России, но и крупным научным центром

Накануне в Москве прошло заседание почетного жюри просветительской премии «Знание». В состав жюри премии вошел полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

В этом году на звание лучшего просветителя и проекта претендовали 76 участников, вошедших в шорт-лист премии, заявок было более 6300 заявок в 11 номинациях.

Всего в Премии 13 номинаций: победителей в главной номинации «За общий вклад в просвещение» определит Почетное жюри из всех участников очного этапа, в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — жители России в ходе онлайн-голосования. 22 лауреата станут известны 13 декабря.

От Уральского федерального округа в номинации за вклад в просвещение в сфере «История» (просветитель) вошли: Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университет.

В номинации за вклад в просветительскую деятельность в школе (просветитель) вошел Кирилл Иванов, учитель химии и биологии ЧОУ Во «Международный институт Дизайна и Сервиса «Образовательная Школа «7 ключей».

В номинации за лучшую просветительскую книгу - математика с Петром Земсковым, автор Петр Земсков.

Владимир Якушев отметил: «Урал всегда был не только кузницей России, но и крупным научным центром. У нас по-прежнему сильна тяга к знаниям, а научная деятельность заслуженно считается престижной. Поэтому я ожидаю, что участников из УрФО в конкурсе общества «Знания» с каждым годом будет все больше. Сегодня популяризация науки и просвещение – стратегические задачи государства».