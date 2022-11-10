Полиция острова Джерси извинилась перед Абрамовичем за незаконный обыск

Полиция острова Джерси (самоуправляемая территория Великобритании) извинилась перед миллиардером Романом Абрамовичем за обыски в помещениях, которые связаны с российским бизнесменом. Правоохранители признали, что обыски были незаконными и готовы возместить ущерб.

Обыски проходили в апреле. Тогда полиция получила разрешение суда, которое теперь признанно незаконным. В ходе обысков изъяли документы и технические устройства.

Представитель Абрамовича заявил, что бизнесмен рад уступкам, на которые пошла полиция.

После введения в отношении Абрамовича санкций власти Джерси заморозили активы, связанные с бизнесменом, на $7 млрд, передает РБК.