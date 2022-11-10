10 Ноября 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Беглов стал фигурантом судебного разбирательства из-за «реновации» квартала «Нарвская застава»

Жители «Нарвской заставы» в Кировском районе Санкт-Петербурга устали терпеть беспредел чиновников и подали в суд на губернатора Александра Беглова. Они требуют убрать микрорайон из перечня Развития застроенных территорий (РЗТ).

Санкт-Петербургский городской суд определил дату предварительного судебного заседания по коллективному иску жителей «Нарвской заставы», который подали иск против губернатора Александра Беглова для защиты своей недвижимости. Судебное заседание состоится в конце месяца – 22 ноября.

В административных ответчиках помимо губернатора Беглова также фигурирует Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Коллективный иск подписали 26 жителей «Нарвской заставы», которые просят признать недействующими несколько положений Закона Санкт-Петербурга «Об адресной программе развития застроенных территорий» и Закона Санкт-Петербурга «О границах объединенные зон охраны объектов культурного наследия».

В частности, жители «Нарвской заставы» хотят признать недействительной норму, при которой основанием для включения в программу Развития застроенных территорий (РЗТ) является принадлежность многоквартирных домов к малоэтажной жилой застройки (до трех этажей включительно), осуществленной в период до 1966 года и убрать из перечня планируемых к РЗТ территорию микрорайона.

Местные жители возмущены тем, что двух-трехэтажные дома, которые находятся в хорошем или аварийном состоянии и не требуют сноса, будут уничтожены в угоду застройщикам, которые возведут на их месте очередные многоэтажные «человейники». Подобные новостройки попросту уничтожат всю архитектурную уникальность «Нарвской заставы», которая начинала возводиться еще в далеком 17 веке.

Напомним, на прошлой неделе жители «Нарвской заставы» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность проводимой программы РЗТ. В результате СК возбудил дело о покушении на мошенничество, в которой фигурирует главный бенефициар программы РЗТ СПб «Реновация», связанная с другом губернатора Беглова Годом Нисановым.

В настоящее время следователи проводят обыски, в ходе которых изымают документы, имеющие значение для выяснения всех обстоятельств уголовного дела. Помимо того, выполняются мероприятия, направленные на выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут установлены лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.

Теги: александр беглов, реновация, невская застава, человейники, александр бастрыкин



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