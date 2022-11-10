10 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации сургута

В Тавде пьяный мужчина угнал такси с пассажирками

Житель Тавды устроил погоню с полицейской машиной на угнанном такси. В этот момент в автомобиле находились три пассажирки, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Инцидент произошел вчера ранним утром. Такси к местному кафе вызвали девушки, однако в машину попытался сесть и пьяный 21-летний парень. Когда пассажирки отказали последнему в совместной поездке, тот обошел автомобиль, открыл водительскую дверь, ударил таксиста и сам сел за руль.

Придя в себя потерпевший сразу же позвонил в полицию, сотрудники которой обнаружили угонщика и начали преследование. Требование остановиться рецидивист проигнорировал, из-за чего началась погоня. Парня все же сумели задержать - экспертиза подтвердила, что угонщик был пьян. Также выяснилось, что ранее он уже был судим.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем". Теперь парню грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: Тавда, такси, пассажир



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