Нам мешают очень сильно страхи правительства и ЦБ – Греф

Глава Сбербанка Герман Греф отрицательно оценил уход с российского рынка иностранных компаний.

"Я не оцениваю хорошо уход с рынка иностранных вендоров, никакие российские компании не смогут поддержать такой уровень. Где нет конкуренции – нет инноваций. Одно из негативных последствий – уход мощных компаний и отсутствие плотности конкуренции. Нам сейчас полегче жить, но в долгосрочной перспективе это большие проблемы", - пояснил Греф на форуме Finopolis.

При этом "потерю" иностранных банков он не считает большой, поскольку они не были реальными конкурентами отечественным. "Ушли и ладно. Далеко не самые сильные иностранные банки жили на российском рынке, проблем нам не доставляли. Я не очень высокого мнения о технологичности иностранных банков. А вот технологические иностранные компании – да, мы у них учились. Мы очень быстро освоили тот опыт, который они десятилетиями выращивали", - прокомментировал глава банка.

Также Греф попросил государство минимизировать регулирование. "Государство в этот тяжелый момент должно убрать свои страхи. Нам мешают очень сильно страхи правительства и ЦБ. Тормоз сегодня – регулятивное воздействие на инновационный рынок. Там, где государство начинает регулировать, качество начинает падать", - полагает банкир.

"Как говорил Хайек, самая страшная монополия – государственная монополия, и ничего за сто лет не изменилось", - заключил Греф. На что ему возразила глава ЦБ Эльвира Набиуллина: "Единственное, чего может бояться частная монополия – это государственная монополия".