Срыв реконструкции очистных Ревды привел к дисквалификации главы подрядчика

На Среднем Урале дисквалифицирован глава организации-подрядчика. Причиной стал срыв сроков контракта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, между МУП "Водоканал" и ООО СК "Русград" был заключен муниципальный контракт на сумму более 1 млрд рублей. Согласно договору, подрядчик обязался провести реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Ревда. Срок окончания работ установили до 31 декабря 2022 года.

Однако в ходе проведенной в октябре 2021 года проверки было выявлено значительное отставание от графика – работы оказались выполнены лишь на 3,6%. В ноябре того же года "Водоканал" расторг контракт из-за невыполнения обязательств подрядчиком.

По постановлению прокуратуры Ревды руководитель ООО СК "Русград" привлечен к административной ответственности. Директору назначена дисквалификация сроком на шесть месяцев.

Что касается реконструкции очистных, то был заключен контракт с новым подрядчиком.