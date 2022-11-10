10 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Глава Минобороны Италии: Рим прекращает поставки оружия Украине

Италия не планирует новые поставки вооружений для Украины, заявил министр обороны Гуидо Крозетто.

"Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине", - сказал он в интервью газете Il Messaggero.

На данный момент Рим завершает ранее оговоренные поставки.

При этом министр отметил, что не исключает дальнейшее обсуждение внутри НАТО и Евросоюза об оказании дополнительной военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Киеву. По словам источников, сначала необходимо согласовать с НАТО и "подробно рассмотреть военные запросы Украины".

Теги: италия, украина, поставки оружия



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