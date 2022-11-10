10 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Введение в школах курса начальной военной подготовки поддержали две трети родителей

Появление в школах курса начальной военной подготовки (НВП) поддержали две трети родителей учеников. В опросе сервиса Superjob на эту тему поучаствовали представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители учеников 10-11 классов школ и студентов средних профессиональных учебных заведений.

Возвращение в учебную программу курса НВП поддержали шесть из каждых десяти опрошенных, аргументируя это тем, что "курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить, в жизни все может пригодиться". Против – 22%. Их аргумент таков: "правила дорожного движения, уроки вождения, курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше". Воздержался от оценки каждый шестой (17%).

Среди мужчин больше сторонников введения курса НВП, чем среди женщин (67 и 53% соответственно), "если это будет вроде игры "Зарница"". Из родителей старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений возвращение начальной военной подготовки в учебные программы поддерживают 67%. Чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу, больше всего ее сторонников – среди граждан старше 45-ти (73%).

"Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть! И на стрельбище ездили: стреляли из автомата. Нужно вернуть этот курс подготовки", - говорят они.

Напомним, курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Теги: Начальная военная подготовка, Сергей Кравцов, опрос, родители



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Ранее 09.11.2022 12:16 Мск Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года


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