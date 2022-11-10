Движение трамваев в районе Челябинска возобновится в конце ноября из-за срыва сроков поставки материалов
В Челябинске из-за срыва сроков поставки материалов возобновление движения трамваев в Ленинском районе откладывается до 28 ноября, сообщили Накануне.RU в ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области".
Ремонт трамвайных путей начался в сентябре текущего года. Тогда же было закрыто движение трамваев. Завершить работы планировалось 10 ноября. Однако из-за срыва сроков поставки материалов движение планируется возобновить утром 28 ноября.
На время проведения работ продолжат свою работу компенсационные маршруты.