Бетон и зелень: В Острогожске завершается первый этап строительства постиндустриального парка

Останки недостроенного некогда заводского цеха в Острогожске превращаются в уникальный постиндустриальный парк страны.

Первый этап возведения оригинального современного городского общественного пространства завершается.

По словам директора МКУ Службы техобеспечения и управления городским хозяйством Острогожска Игоря Емцева, в 2022 году по проекту было необходимо сделать планировку территории, сформировать водопроводные, электрические коммуникации на площадке будущих «Бетонных садов».

Напомним, проект «Бетонные сады Острогожска» победил в конкурсе Минстроя РФ в 2021 году. Постиндустриальный парк создают как будущую точку притяжения для горожан всех возрастов.

Максим Зацепин, глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области рассказал Накануне.RU об источниках финансирования: «По общему правилу проект-победитель Всероссийского конкурса получает из федерального бюджета на реализацию 70 млн рублей. Еще 20% от этой суммы – 14 млн рублей – по решению губернатора Александра Гусева софинансировал регион. В ходе выполнения работ подрядной организацией-победителем торгов было указано на значительное удорожание стоимости благоустройства, в том числе из-за роста цен на строй материалы и оборудование. После обоснования дополнительных расходов из резервного фонда Правительства РФ было выделено дополнительно 70,5 млн рублей, еще 10,5 «добавила» область. Таким образом, совокупная стоимость реализации объекта на сегодня составляет 165 млн рублей».

Плановый объем работ на 2022 год близок к завершению. На территории почти в 14 гектаров фермы старых бетонных конструкций переместили на проектные места, формируют основания под будущие пешеходные, беговые и велодорожки.

Постиндустриальный парк будет состоять из нескольких зон: спортивная, зоны семейного отдыха, амфитеатр, кафе и т.д.

По словам Максима Зацепина, после завершения всех работ администрация Острогожска планирует разместить на территории парка и ряд частных, коммерческих объектов: по прокату спортинвентаря, точки общепита и т.д. Полученные за счет этого средства можно будет направить на содержание и дальнейшее развитие парка.

Отметим, что «Бетонные сады» станут всепогодным местом отдыха горожан. Летом здесь можно будет кататься на роликах, зимой — на лыжах. Строители оборудуют площадь, чтобы зимой здесь можно было разбить каток, а летом играть в футбол или баскетбол.

Появится асфальтированная дорожка для катания на роликах, скейт-площадка, зона для выгула собак и множество других тематических локаций. Изюминкой уникального для страны постиндустриального парка «Бетонные сады Острогожска» станет площадка для наблюдения за звездами.

Благоустройство «Бетонных садов» продолжится в 2023 году. Несмотря на тенденции удорожания материалов, рисков срыва реализации проекта не прогнозируется. Залогом этого является конструктивная позиция федеральных и областных властей.

«Основная нагрузка и ответственность за реализацию подобных проектов, конечно, ложится на муниципалитеты, т.к. именно они выступают инициаторами благоустройства и заказчиками работ», - отметил Максим Зацепин. И подчеркнул, что областной департамент обеспечивает необходимое финансирование для строительства, ведет общий контроль за сроками исполнения программы. «Мы всегда по запросу от глав муниципальных образований или подрядных организаций готовы подключаться к решению возникающих трудностей, и регулярно, в рабочем режиме такие проблемы обсуждаем в ходе совещаний, находим решения», - сказал Максим Зацепин.