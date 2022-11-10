В Каменске-Уральском мужчина разбился, убирая снег с крыши многоэтажки

В Каменске-Уральском мужчина погиб, убирая снег с крыши дома. В обстоятельствах трагедии уже разбирается прокуратура.

Читайте также: Мэр Екатеринбурга объяснил появление слякоти на городских дорогах

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 9 ноября: в ходе уборки снега с крыши многоквартирного дома по улице Ленинградская рабочий упал вниз из-за обрыва страховочного снаряжения. Мужчина скончался до приезда "скорой помощи".

Как предварительно выяснили в прокуратуре, управляющая организация привлекла в качестве подрядчика индивидуального предпринимателя, который поручил своему сотруднику убрать снег. Работник, в свою очередь, договорился со своим знакомым, который и стал жертвой обстоятельств.

Сейчас устанавливаются все детали инцидента. Отдельно выясняется, был ли погибший официально трудоустроен. Также прокуратура проверит исправность страховочного оборудования и то, насколько бизнесмен соблюдал трудовое законодательство.

Свою проверку организовал и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело умершего направлено на экспертизу.

Изучается интересующая следствие документация (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и т.д.). По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям как управляющей организации, так предпринимателя и иных лиц.