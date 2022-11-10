В Каменске-Уральском мужчина разбился, убирая снег с крыши многоэтажки

10 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском мужчина разбился, убирая снег с крыши многоэтажки

В Каменске-Уральском мужчина погиб, убирая снег с крыши дома. В обстоятельствах трагедии уже разбирается прокуратура.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 9 ноября: в ходе уборки снега с крыши многоквартирного дома по улице Ленинградская рабочий упал вниз из-за обрыва страховочного снаряжения. Мужчина скончался до приезда "скорой помощи".

Как предварительно выяснили в прокуратуре, управляющая организация привлекла в качестве подрядчика индивидуального предпринимателя, который поручил своему сотруднику убрать снег. Работник, в свою очередь, договорился со своим знакомым, который и стал жертвой обстоятельств.

Сейчас устанавливаются все детали инцидента. Отдельно выясняется, был ли погибший официально трудоустроен. Также прокуратура проверит исправность страховочного оборудования и то, насколько бизнесмен соблюдал трудовое законодательство.

Свою проверку организовал и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело умершего направлено на экспертизу.

Изучается интересующая следствие документация (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и т.д.). По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям как управляющей организации, так предпринимателя и иных лиц.

Теги: снег, рабочий, гибель, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети