10 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика В России Украина
Фото: &quot;Яндекс-карты&quot;

Киев: После Херсона захват территорий продолжится

Оставление правобережья Херсонской области Россией не приведет к тому, что Киев согласится на какие-то переговоры. Захват территорий продолжится, и России придется оттуда уходить. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, Россия якобы хочет что-то получить взамен отданных территорий, в частности Запорожскую АЭС, Северо-Крымский канал и левый берег Днепра, но использует паузу для пополнения военных ресурсов, чтобы в дальнейшем попытаться начать наступление.

"Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным... Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины – после этого, конечно, возможен переговорный процесс", – сказал чиновник.

Главный военный спикер Алексей Арестович заявил, что ВСУ будут занимать территории постепенно и осторожно.

Теги: Херсон, Украина



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