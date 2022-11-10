Ученые определились с причиной массовой гибели косуль на Урале

В массовой гибели косуль на Урале виноват клостридиоз. Подтвердить опасения удалось благодаря лабораторным исследованиям ученых Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. По словам заведующего лабораторией охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николая Корытина, вспышка заболевания должна прекратиться естественным образом.

"Лабораторные исследования показали наличие трех возбудителей болезней: клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза крупного рогатого скота в разных сочетаниях. Ветеринарные врачи Свердловской области по совокупности клинических признаков квалифицировали заболевание как клостридиоз. Мы будем наблюдать за этой ситуацией, скорее всего, вспышка заболевания закончится сама собой", - говорится в заявлении Корытина, опубликованном в Telegram-канале института.

При этом эксперты отмечают, что может появиться необходимость принимать какие-либо меры. Но это только в том случае, если инфекция продолжит распространяться. Источник массового заражения пока неизвестен, поскольку споры клостридий способны долгое время сохраняться в почве.

Напомним, в начале ноября в уральском городе Богданович были обнаружены десятки трупов косуль. Случаев заболевания других животных, в том числе домашних, в Богдановиче не зарегистрировано. При обнаружении погибших косуль, равно как и трупов других животных, следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (343) 765-09-02.