В Югре региональное отделение ОНФ объявило сбор помощи мобилизованным "Все для Победы!". Информация о сборе опубликована в официальном telegram-канале властей Югры, передает корреспондент Накануне.RU.



Все собранные средства идут на закупку снаряжения для защитников Луганской и Донецкой Народных Республик. ОНФ опубликует фото и видео-отчеты о закупленной и переданной гумпомощи.



Отметим, что аналогичные сборы проходят на территории всей России. Среди известных людей, присоединившихся к проекту – чемпион мира по боксу Денис Лебедев, блогер Юрий Подоляка, рок-певица Юлия Чечерина.