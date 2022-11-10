В Челябинской области выросли цены на хлеб, молоко и яйца

В Челябинской области за две недели выросли цены на хлеб, молоко и яйца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, молоко подорожало на 0,54% (0,36 руб.), десяток куриных яиц – на 2,67% (1,67 руб.), хлеб – на 1,03% (0,45 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них шесть выросли, а восемь показали снижение цен. Так, стоимость капусты снизилась на 3,95 % (0,68 руб.), гречневой крупы на 3,16 % (3,66 руб.) и масло подсолнечное на 2,20 % (2,63 руб.).