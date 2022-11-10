В США экс-сенатор назвал идеальный вариант мира на Украине

Бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк полагает, что идеальным примером мира на Украине мог бы послужить вариант Австрии, которая была демилитаризована во время холодной войны по взаимному соглашению между СССР, США, Великобританией и Францией.

"Идеальным примером мира на Украине могло бы стать то же, что было сделано во время холодной войны, когда было соглашение между Советским Союзом и союзными силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции – они все договорились демилитаризовать Австрию", - сообщил в интервью РИА Новости Блэк.

По словам экс-сенатора, в 1955 г. была достигнута договоренность о выводе иностранных войск с территории Австрии, взамен на что страна вносила изменение в конституцию, навсегда приняв нейтральный статус и установив запрет на размещение у себя иностранных военных. Блэк также добавил, что хотел бы видеть от европейцев более сильной самостоятельной позиции по отношению к Украине.