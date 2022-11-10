Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством в 20% уголовных дел

Переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах, передает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании RTM Group.

Эксперты отмечают, что в первую очередь речь идет о наркоторговле, взяточничестве или вымогательстве. Также широко переписка в качестве доказательств используется в гражданских спорах, особенно – семейных.

Для уголовных дел переписку в мессенджере должна подтвердить экспертиза, в гражданских процессах принимают нотариально заверенную переписку.