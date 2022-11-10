Из украинского плена освобождены 35 сотрудников Народной милиции ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР.

"Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства. Герои Луганщины истощены, но не сломлены. Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди – реабилитация. Наконец-то парни могут обнять родных", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в соседней ДНР Дарья Морозова сообщила о том, что у бойцов, освобожденных из украинского плена, есть проблемы со здоровьем из-за того, что их избивали.