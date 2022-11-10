10 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Системы связи РФ на Украине улучшат за счет разведки НАТО

Скрытность российских систем связи повысят по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывшая все свои возможности.

"Блок НАТО осуществляет поддержку украинских вооруженных сил различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения. В этой связи в настоящее время проводятся работы по повышению скрытности российских армейских систем связи", - сказал РИА Новости информированный источник.

Он добавил, что "североатлантический блок в рамках СВО фактически раскрыл все свои разведывательные возможности, что будет учитываться российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники". Степень скрытности систем связи демонстрирует, насколько противнику сложно засечь работу комплекса, определить его тип и местоположение, а также вскрыть содержание передаваемой информации.

Теги: Разведка, связь



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