В Чебаркуле мобилизованные пожаловались на высокие цены в торговых точках

Мобилизованные и добровольцы, которые проходят боевое слаживание на полигоне в Чебаркуле, пожаловались на высокие цены в торговых точках. Об этом сообщил глава Чебаркульского района Владимир Пупырев.

Глава района посетил военный полигон и пообщался с мобилизованными. Он рассказал, что за полторы недели боевого слаживания они несколько раз выходили на стрельбы, другие занятия проводятся регулярно. В целом настроение у ребят хорошее, единственная причина недовольства – высокие цены в торговых точках.

"Глава района прошел к торговым рядам, где убедился, что цены, действительно выше, чем в среднем в районе. В то же время есть выбор: в одном месте дорого, в другом дешевле", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Пупырев отметил, что у местных предпринимателей цены, на его взгляд, вполне приемлемые.