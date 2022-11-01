01 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Чебаркуле мобилизованные пожаловались на высокие цены в торговых точках

Мобилизованные и добровольцы, которые проходят боевое слаживание на полигоне в Чебаркуле, пожаловались на высокие цены в торговых точках. Об этом сообщил глава Чебаркульского района Владимир Пупырев.

Глава района посетил военный полигон и пообщался с мобилизованными. Он рассказал, что за полторы недели боевого слаживания они несколько раз выходили на стрельбы, другие занятия проводятся регулярно. В целом настроение у ребят хорошее, единственная причина недовольства – высокие цены в торговых точках.

"Глава района прошел к торговым рядам, где убедился, что цены, действительно выше, чем в среднем в районе. В то же время есть выбор: в одном месте дорого, в другом дешевле", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Пупырев отметил, что у местных предпринимателей цены, на его взгляд, вполне приемлемые.

Теги: мобилизованные, полигон, Чебаркуль,



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