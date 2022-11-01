Капитан полиции из Ирбита второй год подряд стал "Народным участковым" Среднего Урала

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги второго этапа всероссийского конкурса "Народный участковый-2022".

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, лучшим участковым уполномоченным, за которого свои голоса отдали порядка 2 тысяч уральцев в ходе голосования на ведомственном сайте, стал капитан полиции Александр Ширшов из Ирбита. Лидером состязания на Среднем Урале он стал второй год подряд.

В 2013 году Ширшов окончил окончил УрФУ по специальности "Менеджмент организаций", а затем отслужил в вооруженных силах. В органы внутренних дел пришел в 2016 году стажером по должности участкового уполномоченного, а уже через полгода работал наравне с остальными старшими коллегами, получив заветные погоны офицера МВД.

"В настоящее время капитан полиции Ширшов обслуживает административный участок в сельской местности, на котором проживает около 3 тысяч человек. Это деревни Бердюгина, Волкова, Пиневка, Кривая, Трубина, Филина и поселок Ветерок Ирбитского района. Только в текущем году Ширшов рассмотрел свыше 150 обращений и заявлений граждан, им лично раскрыто 11 преступлений и более 50 административных правонарушений", - отметил полковник Горелых.

Коллеги и непосредственное руководство участкового отмечают его высокий профессионализм, стремление к самосовершенствованию в работе, умение грамотно ориентироваться в оперативной обстановке и принимать быстрые решения при ее изменениях. Сам Александр Ширшов своим главным профессиональным достижением считает доверительное отношение со стороны людей, проживающих на обслуживаемом им участке, их готовность обращаться к своему участковому в любой момент и по любой волнующей проблеме.

Теперь с 1 по 10 ноября на федеральном сайте газеты "Комсомольская правда" состоится финальный этап конкурса. В нем примут участие участковые со всех регионов РФ, а первое место достанется тому, за кого наиболее активно проголосуют россияне.

Выбрать кандидата и отдать за него свой голос может любой – для этого нужно перейти по ссылке. Валерий Горелых призвал свердловчан поддержать своего земляка.