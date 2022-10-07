В Парке Маяковского откроют 2-километровую лыжную трассу

В ЦПКиО Екатеринбурга уже в этом месяце появится благоустроенная освещенная лыжная трасса длиной больше 2 км. Об этом сообщает пресс-служба Парка Маяковского. Открытие состоится после того, как в городе выпадет достаточное количество снега, однако первые тренировки начнутся намного раньше.

"А главная новость для любителей лыж и тех, кто только планирует приобщиться к этому зимнему развлечению - открытие новой лыжной базы! Сейчас мы на финишной прямой строительства, по плану первые тренировки начнутся уже в октябре - будет бег и подготовка к лыжному сезону", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что лыжная база станет не просто местом с прокатом инвентаря, а полноценным клубом с общей физической подготовкой, образовательными семинарами и спортивными мероприятиями.

Напомним, что в прошлом году в зимнем парке самыми популярными локациями стали Тинькофф Горка и каток "Северное сияние”. Каток принял 30 тыс. человек. А вот 17-метровую горку, что приравнивается к высоте пятиэтажного дома, с момента открытия успели посетить более 25 тыс. раз. Хотя для этого и приходилось отстоять немаленькую очередь.