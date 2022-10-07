Скрывался под чужим именем. В Сочи задержали мужчину, сбившего семью в Прикамье

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи задержали предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, совершенного в Пермском крае, сообщили в пресс-службе Накануне.RU ГУ МВД по Пермскому краю.

Вечером, 29 августа в Соликамске автомобиль сбил на пешеходном переходе троих человек и скрылся. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Через два дня у девушки был День рождения. Ей исполнился 21 год, однако пострадавшая провела его в коме.

Четвертым участником аварии стал молодой человек, парень погибшей девушки. Он шел чуть позади остального семейства, потому в ДТП не пострадал. Молодой человек собирался сделать своей девушке предложение в ее день рождения, и вместе с ней приехал к ее родителям. Однако не успел - девушка скончалась через девять дней после смерти матери.

Виновник ДТП бросил машину и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Водителя объявили в федеральный розыск.

"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали мужчину в городе Сочи, где он проживал под другим именем. В настоящее время фигурант доставлен в город Соликамск для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.