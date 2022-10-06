06 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

"Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание - вопрос: где?"

Госдума попросит Генпрокуратуру проверить, как тратились средства, выделенные Минобороны на финансирование тыла. К генпрокурору Игорь Краснову уже обратились главы комитетов ГД по обороне и безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена комитета ГД по обороне генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

"Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание - вопрос: где?" – задается вопросом Гурулев.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов ранее также акцентировал внимание на том, что "деньги выделялись": "Мало того, мы когда обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министерства обороны, вас он полностью устраивает, он обеспечивает ваши потребности? Я получил ответ, что обеспечивает".

Роман Старовойт(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Несмотря на заверения Минобороны в том, что всем мобилизованным хватает обмундирования, оружия и т.д., регионы постоянно сообщают, что на средства региональных бюджетов закупаются такие вещи как спальники, теплые сапоги и т.д. При этом многие губернаторы, проверившие своих мобилизованных в военных частях, пребывают в шоке от увиденного. Например, вот так описал увиденное в учебной части глава Курской области Роман Старовойт: "Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и тд и тп. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм".

Теги: минобороны, мобилизация, финансирование, проверка, генпрокуратура, госдума



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