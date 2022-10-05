Рейтинг губернатора Александра Беглова продолжает стремительно падать

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова долгое время показывает отрицательную динамику. Актуальные данные Telegram-канала «ПолитБрокер» отображают продолжающееся снижение акций главы Смольного в отношении глав других субъектов Российской Федерации. Такие низкие показатели, скорее всего, связаны с тем, что высокопоставленный чиновник систематически не справляется со своими обязанностями. Кроме того, на его репутацию может оказывать негативное влияние его невнятная позиция по специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

В экспертном сообществе неоднократно отмечали низкую эффективность Александра Беглова на посту губернатора Петербурга. За более чем три года он так и не стал хозяйственником — в ряде сфер городской деятельности происходит полнейшая неразбериха. В частности, из-за отсутствия должного контроля за деятельностью коммунальных предприятий в городе на Неве с начала года продолжается мусорный коллапс. Администрация Беглова более девяти месяцев не может организовать работу «Невского экологического оператора» (НЭО), ответственного за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Это привело к тому, что «культурная столица» России превращается в помойку. Усугубляет ситуацию разрушение исторического облика Санкт-Петербурга при бездействии градоначальника.

Также на рейтинг Беглова повлиял провал транспортной реформы, стартовавшей 1 апреля текущего года. К недовольству горожан в связи с некачественной уборкой улиц и антисанитарией на придомовых контейнерных площадках добавились еще негативные впечатления горожан от перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), создавшей массу проблем простым петербуржцам. Так, возросшее число ДТП при участии новых «лазурных» автобусов, закупленных в рамках реформы, и череда возгораний привели к тому, что жители Северной столицы опасаются передвигаться по городу в социальных маршрутах.

Предложенный Александром Бегловым закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) и вовсе спровоцировал широкий общественный резонанс, в связи с чем губернатор был вынужден приостановить на время реализацию нескольких положений инициативы. Возмущенные собственники квартир в «хрущевках», попадающих под действие КРТ, даже направили обращение к президенту РФ. Снижение рейтинга может быть также связано с коррупционными скандалами в Смольном. В частности, сомнительными разрешениями на проведение строительных работ на объектах культурного наследия Петербурга заинтересовались в Следственном комитете России. Глава ведомства Александр Бастрыкин ранее поручил тщательно разобраться по фактам незаконного сноса исторических зданий.

Отсутствие отчетливой патриотической позиции у Александра Беглова и его ближайшего окружения по поддержке действий российских военнослужащих в рамках СВО также отображается на его губернаторском рейтинге. Шквал критики в адрес главы региона обрушился после скандального выступления группы «БИ-2», открыто выступавшей против спецоперации на Украине, после матча межу «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок. Изначально планировалось выступление коллектива «Ленинград», однако из-за негласного конфликта между Сергеем Шнуровым и Бегловым музыкантам, которых очень любят в Петербурге, было отказано в участии в мероприятии на «Газпром Арене».

Накануне, 4 октября, ряд СМИ сообщили о внезапном переносе предпремьерного показа нового патриотического фильма бизнесмена Евгения Пригожина «Лучшие в аду», который должен был пройти в петербургском кинотеатре «Родина». Однако в последний момент без каких-либо объяснений организаторам отказали в предоставлении площадки, что стало поводом для массового недовольства в обществе. По данным источников, знакомых с ситуацией, руку к этому приложил лично губернатор Беглов в качестве акта мести Пригожину, неоднократно критиковавшему его за управленческие провалы и невнятную позицию по отношению к СВО.