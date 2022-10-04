"Единая Россия" собирает с пермяков вещи, необходимые мобилизованным

В Пермском крае, где из мер поддержки мобилизованным организован только сбор необходимых вещей, "Единая Россия" открыла еще один канал приема помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

В перечень вещей входят: спальные мешки, коврики пенные, функциональное нижнее белье (термобелье), носки, ботинки-берцы (размер 42-46), балаклавы, наколенники, налокотники, фонари ручные, кнопочные мобильные телефоны, военно-медицинские аптечки первой помощи (жгут, марлевый бинт, кровоостанавливающий бинт, лейкопластырь рулонный, лейкопластырь обычный, противоожоговое средство, обеззараживающие средства, медицинские ножницы, обезболивающие средства и т.д.).

Приносить вещи или предметы согласно перечню можно в исполнительный комитет партии "Единая Россия" по адресу: Пермь, ул. Плеханова, 12 (телефон (342) 236-08-55) или Региональную приемную партии "Единая Россия" по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 210. Время работы: будние дни с 10.00 до 17.00. Также посылки можно приносить в офисы всех местных отделений партии "Единая Россия" - всего 49 отделений.

Никаких выплат или закупки необходимых вещей от края не объявлено. Населению предлагается самостоятельно укомплектовать мобилизованных через сбор всего необходимого.