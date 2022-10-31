31 Октября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры встретится с жителями Белоярского района

В четверг, 3 ноября, губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию с жителями Белоярского района. Начало – в 13.00.

По данным департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры, онлайн-встреча будет проходить на трех площадках: в Белоярском (улица Центральная, 10), в поселках Верхнеказымском (Второй микрорайон, 26) и Сосновка (улица Школьная, 1).

"За два часа до нашей встречи откроются консультационные площадки, - написала глава региона в постах в своих соцсетях. - Здесь можно будет задать вопросы главе района Сергею Маненкову, представителям администрации и районных служб. Площадки будут работать во время встречи и после нее до последнего вопроса. Также оставляйте свои предложения в комментариях к этому посту. Ими займутся глава района, специалисты центра управления регионом, отраслевых ведомств".

Теги: Наталья Комарова, Сергей Маненков, встреча



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