Матвиенко рассказала "шутку" про многодетного отца, нежелающего возвращаться из зоны СВО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня попыталась разрядить обстановку на совещании с Минтрансом России. Но, судя по реакции собравшихся, ее чувство юмора довольно своеобразно.

"Я сегодня шутку в интернете прочитала: ошибочно мобилизованный отец пятерых детей категорически отказался уезжать из зоны СВО", - продекламировала Матвиенко. Смеха в зале не последовало.

Говоря о зоне СВО серьезно, Матвиенко потребовала "полностью интегрировать новые регионы РФ в транспортную систему России". "Работы там непочатый край", - заявила Матвиенко министру транспорта Виталию Савельеву.

Между тем, на значительное количество просьб даже от "старых" регионов Савельев отвечал отказом или обещанием поставить проект в "лист ожидания".

Например, Минтранс не готов идти войной на Минфин ради строительства в регионах новых взлетно-посадочных полос. Сегодня отказали Сахалину и Калуге.

"Многие регионы ко мне приходят и просят полосу просто потому, чтобы была. Если ты везешь меньше миллиона пассажиров (в год) – ну какая полоса? У вас там (в Калуге) шесть, максимум одиннадцать взлетно-посадочных операций в час. В московских аэропортах – 110 в час бывает", - сказал Савельев.

При этом министр транспорта согласился, что во многих регионах полосы оцениваются в баснословные деньги. Строительство полосы в Южно-Сахалинске оценено в 24 млрд руб. "А что так дорого? Почему такая дорогая полоса?" – спросила Матвиенко. "Ну да, она дороже, обычно полоса стоит 12-15 млрд руб.", - согласился министр. "Цены выросли, но не настолько же!" – возмутилась спикер СФ. На помощь министру пришел его заместитель, он сказал, что здесь влияет сейсмоустойчивость и доставка стройматериалов.

Не получит пока хода и "Северный широтный ход-1" и "Северный широтный ход-2" – проекты Ямало-Ненецкого автономного округа. "Мы тратим очень большие деньги на инфраструктурные проекты. Мы в этом году освоим, скорее всего, 2 трлн руб. СШХ – приоритетный проект, но очень дорогой. Там очень дорогой мост. Этот проект на листе ожидания. Но мы не можем, не имея финансирования полного, начинать его, особенно когда есть альтернативные проекты", - заявил министр.

Наконец, на совещании признали, что "ситуация с городским транспортом во всех регионах тяжелая". Но это не значит, что им выделят деньги.

"Убитый транспорт, старый. И денег на все не хватает. Надо заниматься частно-государственным партнерством, привлекать инвесторов, поддерживать наших производителей трамваев, троллейбусов, автобусов. Денег ни у кого не хватает. Но сейчас много инвесторов, которые из Лондона вернулись. Они ищут, куда приложить деньги. Если государство подключится, то они вложатся", - считает Матвиенко.