Матвиенко рассказала "шутку" про многодетного отца, нежелающего возвращаться из зоны СВО

31 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу объявил об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: council.gov.ru

Матвиенко рассказала "шутку" про многодетного отца, нежелающего возвращаться из зоны СВО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня попыталась разрядить обстановку на совещании с Минтрансом России. Но, судя по реакции собравшихся, ее чувство юмора довольно своеобразно.

"Я сегодня шутку в интернете прочитала: ошибочно мобилизованный отец пятерых детей категорически отказался уезжать из зоны СВО", - продекламировала Матвиенко. Смеха в зале не последовало.

Говоря о зоне СВО серьезно, Матвиенко потребовала "полностью интегрировать новые регионы РФ в транспортную систему России". "Работы там непочатый край", - заявила Матвиенко министру транспорта Виталию Савельеву.

Между тем, на значительное количество просьб даже от "старых" регионов Савельев отвечал отказом или обещанием поставить проект в "лист ожидания".

Например, Минтранс не готов идти войной на Минфин ради строительства в регионах новых взлетно-посадочных полос. Сегодня отказали Сахалину и Калуге.

"Многие регионы ко мне приходят и просят полосу просто потому, чтобы была. Если ты везешь меньше миллиона пассажиров (в год) – ну какая полоса? У вас там (в Калуге) шесть, максимум одиннадцать взлетно-посадочных операций в час. В московских аэропортах – 110 в час бывает", - сказал Савельев.

аэродром Серов 19.06.2012(2012)|Фото: Накануне.RU

При этом министр транспорта согласился, что во многих регионах полосы оцениваются в баснословные деньги. Строительство полосы в Южно-Сахалинске оценено в 24 млрд руб. "А что так дорого? Почему такая дорогая полоса?" – спросила Матвиенко. "Ну да, она дороже, обычно полоса стоит 12-15 млрд руб.", - согласился министр. "Цены выросли, но не настолько же!" – возмутилась спикер СФ. На помощь министру пришел его заместитель, он сказал, что здесь влияет сейсмоустойчивость и доставка стройматериалов.

Не получит пока хода и "Северный широтный ход-1" и "Северный широтный ход-2" – проекты Ямало-Ненецкого автономного округа. "Мы тратим очень большие деньги на инфраструктурные проекты. Мы в этом году освоим, скорее всего, 2 трлн руб. СШХ – приоритетный проект, но очень дорогой. Там очень дорогой мост. Этот проект на листе ожидания. Но мы не можем, не имея финансирования полного, начинать его, особенно когда есть альтернативные проекты", - заявил министр.

Наконец, на совещании признали, что "ситуация с городским транспортом во всех регионах тяжелая". Но это не значит, что им выделят деньги.

"Убитый транспорт, старый. И денег на все не хватает. Надо заниматься частно-государственным партнерством, привлекать инвесторов, поддерживать наших производителей трамваев, троллейбусов, автобусов. Денег ни у кого не хватает. Но сейчас много инвесторов, которые из Лондона вернулись. Они ищут, куда приложить деньги. Если государство подключится, то они вложатся", - считает Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, виталий савельев, минтранс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети