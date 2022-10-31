В Челябинской области женщину осудят за незаконное получение маткапитала

Жительницу Челябинской области осудят за незаконное получение материнского капитала и пособий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2019 года она предоставила в отдел ЗАГС Ленинского района Челябинска заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Факт рождения был зарегистрирован на основании свидетельских показаний.

В результате она получила свидетельство о рождении на фактически не родившегося ребенка. В дальнейшем на основании этого документа она получила материнский капитал и пособия.

Пенсионному фонду РФ был причинен ущерб в размере 453 тыс. рублей, управлению социальной защиты населения администрации Еманжелинского района – около 153 тыс. рублей.