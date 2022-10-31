Свердловских добровольцев вместо спецоперации отправили охранниками в Лесной

Жителей Верхней Пышмы и окрестностей, явившихся добровольцами для отправки на территорию проведения спецоперации, увезли в Лесной охранять местные объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, под столь странное распределение попали сразу несколько десятков свердловчан.

Добровольцы сами обратились к депутату с просьбой решить проблему, отметив, что оставляли свои семьи и бизнес не ради работы сторожами "под эгидой Росгвардии".

"C началом мобилизации на местах время от времени возникают перегибы разных масштабов. Хотя ситуация, честно скажу, меня изумила. Земляки были готовы Родину защищать, а с ними так поступили. Понимаю все возмущения. Надо выправлять", - написал Альшевских.

В пресс-службе военкомата Свердловской области ситуацию не комментируют. Накануне.RU направило запрос в пресс-службу ЦВО.