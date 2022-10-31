Моор: В Тюменской области бюджет 2023 года будет напряженным

Бюджет 2023 года в Тюменской области будет напряженным. Такое заявление сделал глава региона Александр Моор в своем видеообращении к тюменцам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сохраняем все социальные обязательства. Бюджет области по-прежнему остается социально ориентированным. При этом, мы вынужден пересмотреть подход к реализации крупных инфраструктурных проектов. Все наши планы остаются, но то, что мы планировали сделать за год или два, потребует больше времени и будет зависеть от наших финансовых возможностей. Это изменение затронет и такой крупный инфраструктурный проект, как комплексное развитие территории в Заречной части Тюмени. По плану, ядром этого района должен был стать новый студенческий кампус. А сам проект - новым центром Тюмени. На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей. Но, в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства. Поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности. И за них не придется платить. А высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса", - сообщил Моор.

Варианты размещения будут представлены позже. Возможно, строительство будет вестись в несколько очередей.

Губернатор отметил, что от планов по трансформации центра города власти не отказываются, несмотря на то, что проект кампуса будет свернут и отметил, что благоустройство городской среды будет продолжено.

Проект бюджета будет внесен в областную думу 1 ноября.