31 Октября 2022
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Происшествия В бывшем СССР
Фото: t.me/pdmnews

Минобороны Молдавии не зафиксировало падение осколков ракеты, сбитой украинской системой ПВО

Минобороны Молдавии проверят сообщение министерства внутренних дел этой же страны о падении на молдавской территории осколков ракеты, якобы, сбитой украинской системой ПВО.

В Минобороны Молдавии сообщили, что речь может идти об атаке беспилотника на Днестровскую плотину, которая находится на территории Украины. Сейчас на место направлены инженеры Национальной армии для обследования местности.

"В то же время, в контексте соответствующего инцидента, сообщаем вам, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова", - добавили в оборонном ведомстве. Также осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями, но это может быть связано с малыми размерами осколков и малой отражающей поверхностью.

Ранее в МВД Молдавии сообщили о падении осколков в населенном пункте рядом с украинской границей. В нескольких домах выбило стекла.

В Минобороны России подтвердили, что сегодня наносились удары по "системам военного управления и энергетики Украины: "Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Теги: молдавия, осколки, пво, ракета



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