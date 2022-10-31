Тюменская область приняла 15 детей-сирот из Луганской Народной Республики

Тюменская область приняла 15 детей из Луганской Народной Республики, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Прежде эти дети проживали в детских домах в Донбассе. По инициативе Уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой им подыскали новые замещающие семьи. Теперь дети будут жить в замещающих семьях Заводоуковска, Ярковского и Тобольского района. Это семьи "профессиональных родителей", имеющих многолетний успешный опыт воспитания детей-сирот. С замещающими родителями дети были заочно знакомы.

"Возраст детей разный: есть совсем малютки по два года и подростки 17 лет. Братья и сестры будут жить вместе. Со своими будущими мамами и папами дети заочно уже знакомы. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медицинское обследование, всех устроим в детские сады и школы. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, добавив, что "чужих детей не бывает" и "каждый ребенок должен жить в семье".

Особое внимание уделят психологическому сопровождению. Пять прибывших детей — с ограничениями слуха. До приезда в Тюменскую области они проходили реабилитацию в Москве. В это время им оформили необходимые документы, а главное — российское гражданство.

Приехавшим из Луганска ребятам от 10 до 17 лет, все пятеро родные братья и сестры, двое из них — близнецы. У детей есть ограничения слуха, но они открыты к общению, понимают речь.

Впереди семью ждет большая работа по адаптации. Администрация Заводоуковского городского округа совместно с органами соцзащиты будет оказывать семье всестороннюю поддержку.