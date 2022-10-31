Конгрессмен предложил уничтожить Россию за приверженность традиционным ценностям

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин предложил любой ценой уничтожить Россию за приверженность традиционным ценностям и неприятию содомии, трансгендерности и т.п.

"Россия — православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить США", — сказал он.

При этом интересно, что накануне Pew Research Center опубликовал данные опроса, согласно которому 45% американцев считают, что США должны быть христианской нацией. Этот процент гораздо выше среди консерваторов-республиканцев, чем либералов-демократов, но и среди демократов почти 50% считают, что основатели США хотели, чтобы США были христианской нацией (у республиканцев - 76%). В том числе 29% сторонников демократов сегодня хотели бы, чтобы так и было. Высказывание демократа Раскина косвенно бьет по трети сторонников его партии.