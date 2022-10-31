Минэк уклонился от обсуждения "госплана"

Минэкономразвитию, которое много критикуют за нереалистичные макроэкономические прогнозы, оказалось нечего сказать по поводу возможного возрождения "госплана" или его элементов (или бесперспективности такого сценария).

Сенатор Алексей Синицын, открывая круглый стол "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития", сообщил, что "Минэк – основной докладчик – уклонился от выступления".

Представители других ведомств, например, Минсельхоза, больше говорили не о перспективах планирования, а о том, какие тактические задачи стоят перед их структурами прямо сейчас.

Вице-президент Центра стратегических разработок (председателем совета которого является глава Минэка Максим Решетников) Борис Копейкин заявил, что доля госсектора в экономике за 20 лет выросла в два раза. Причем речь часто идет о таких отраслях, которые в других государствах редко бывают государственными, например, у нас есть госбанки. Копейкин сообщил об исследованиях, которые показывают большую эффективность частных инвестиций, а также большую склонность частных компаний собственно к инвестированию.