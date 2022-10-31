ОУЗС: Сайт Российского движения школьников оказался зарегистрирован на... британской территории

Сайт Российского движения школьников (РДШ) в оказался зарегистрирован на британской территории - в Белизе. На это обратил внимание Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС).

Организация забила тревогу по этому поводу в связи с тем, что школьников добровольно-принудительно "подключают" к РДШ при активном участии классных руководителей и без предупреждения родителей. Одна мама рассказала, что дети создают личные кабинеты, вносят туда свои персональные данные и регистрируются на сайте под логинами и паролями. И она решила узнать, где зарегистрирован сайт РДШ и кто его учредители. Оказалось, что местонахождение (IP-адрес) сайта рдш.рф - Белиз, который является британской территорией.

Белиз входит в британское Содружество наций, объединяющее бывшие колонии и протектораты и некоторые страны Африки. Страна находится на побережье Карибского моря, ее главой является британский монарх.

Накануне.RU проверило IP-адрес РДШ на нескольких сайтах, которые предлагают определить его по http. Все сайты дали адрес - 186.2.163.234. Два сайта указали на Белиз, а один - на Нидерланды.

При этом у РДШ на сайте указаны шесть учредителей. Сайты двух из них также зарегистрированы за рубежом: сайт Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Всероссийская федерация школьного спорта" - в США, а сайт Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России - в США и Нидерландах (по разным данным).

"Простой факт, что сайт главного объединения школьной молодежи в России зарегистрирован в Центральной Америке, свидетельствует о том, что персональные детей (а РДШ требует много анкетных данных для регистрации в своих проектах) обрабатываются за океаном и легко могут оказаться добычей наших геополитических противников. Считаем, что данную информацию обязательно должны перепроверить и сделать соответствующие выводы в Роскомнадзоре и Минюсте", - пишет ОУЗС.

На сайте РДШ говорится, что в движении состоят более 3 млн школьников. Это значит, что данные на 3 млн российских детей переданы за границу. Ранее многие специалисты поднимали вопрос безопасности персональных данных - люди не знают, к кому они попадают и что с ними происходит.

Так, сайты "Учи.ру" (используется для дистанционного обучения) и "ЯКласс" (для доступа к цифровому образовательному контенту), по данным ip-calculator.ru, тоже зарегистрированы на британской территории - в Канаде.

Родительские организации отмечают постоянное принуждение к сдаче персональных данных детей через регистрации на различных интернет-платформах.